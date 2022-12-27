مستشار الليبية لدراسات الأمن القومي: تبادل الأسرى بين الشعب الواحد مأساة وطنية

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح إن تبادل الأسرى بين أبناء الشعب الواحد مأساة وطنية جديدة تضاف إلى مآسي ليبيا.

وأضاف الرميح في حوار لقناة “الحدث” أن اتفاق جنيف بين الفرقاء الليبيين لم ينص في مختلف نقاطه فقط على التهدئة بل أيضا على الإفراج عن كل الأسرى بين أطراف الصراع.

كما تساءل رمزي الرميح أن الحرب في ليبيا انتهت ودخلت البلاد في مرحلة جديدة، فلماذا إلى اليوم مازال هناك سرى لدى الطرفين؟

يذكر أن الجيش الليبي ومجموعات من الزاوية قد أبرما اتفاقا يتم بموجبه تبادل الأسرى وقد تم ذلك بالفعل بعدوة عدد من الأسرى إلى الزاوية وعودة آخرين إلى بنغازي بينهم القيادي العسكريى عامر الجقم.