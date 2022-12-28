اتحاد الصناعة: إقامة معرض “صنع في ليبيا” بالنيجر في مارس 2023

أعلن اتحاد الصناعة الليبية، أمس الثلاثاء، عن إقامة تظاهرة “صنع في ليبيا” في دورتها الثانية بالعاصمة النيجرية نيامي خلال الفترة من 6 حتى 11 مارس 2023، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، محمد الحويج.

وقال الحويج، في كلمة له خلال حفل الإعلان الذي أقيم بقاعة عمر المختار على أرض معرض طرابلس الدولي، إن أهمية إقامة مثل هذه المعارض لها دور كبير في ربط خط تجارة العبور والاستفادة من أن تكون ليبيا بوابة أفريقيا للتجارة مما يساعد على تنشيط قطاعات الصناعة والاستثمار بين ليبيا وأفريقيا.

وأكد على دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لهذه التظاهرة وتسهيل كافة الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية في إطار دعم الصناعة الوطنية وتصدير المنتجات المحلية لدول الجوار، وفق بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة علي “فيسبوك”.

وأشار إلى أن تظاهرة “صنع في ليبيا” تهدف إلى الترويج والتعريف بالمنتجات الليبية في السوق النيجرية والأفريقية ومعرفة العلامات التجارية الليبية إقليمياً ودوليا كذلك زيادة العلاقات التجارية وتنميه صادرات المنتجات والسلع اللبيبة إلى أفريقيا، وبدعم وزير الاقتصاد والتجارة وتنظيم اتحاد الصناعة الليبية ورعاية مجموعة وهيبة القابضة.

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وحضر حفل الإعلان، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية، ومندوب عن وزارة الخارجية، ومندوب عن مصلحة الجمارك، ومندوب عن لجنة التحليل والمطابقة للمنتجات الغذائية والدوائية للشركات المشاركة في المعرض، ومندوب عن سفارة جمهورية النيجر لدى ليبيا، وجمع من رجال الأعمال والمهتمين.