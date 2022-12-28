انتهاء أزمة “أوشن فايكينغ”.. إيطاليا تستقبل 113 مهاجرا قادمين من ليبيا

وافقت إيطاليا على تأمين ميناء للسفينة “أوشن فايكينغ” الإنسانية التابعة لمنظمة “إس أو إس المتوسط” لإنزال الأشخاص الـ113 الذين جرى إنقاذهم في المتوسط بين ليبيا وإيطاليا خلال أول عملية للسفينة منذ رسوها في فرنسا الشهر الماضي، وفق ما أعلنت المنظمة غير الحكومية الثلاثاء.

وقالت المنظمة، في بيان نقلته وكالة “فرانس برس”، إن السفينة متوجهة إلى مرفأ رافينا (شمال شرق إيطاليا) الذي حددته السلطات الإيطالية كميناء آمن منددة بـ”الرحلة الطويلة التي تستلزم أربعة أيام” للوصول إليه.

وأنقذ المهاجرون في المياه الدولية التابعة لمنطقة البحث والإغاثة المالطية القريبة من ليبيا، بحسب المصدر.

وقالت المنظمة غير الحكومية “بينما نتجه شمالًا نخشى ألا يتم إنقاذ أشخاص آخرين يواجهون مخاطر في البحر” رغم “ارتياحها إلى وجود الناجين على متن أوشن فايكينغ”.

وبين المهاجرين الذين تجرى إنقاذهم 23 امرأة بعضهن حوامل و30 قاصرًا غير مرافقين وثلاثة رضع أصغرهم ولد قبل ثلاثة أسابيع، كما ذكرت “إس أو إس المتوسط”، ومقرها مرسيليا جنوب شرق فرنسا. وتابع المصدر أن المهاجرين كانوا في زورق مطاطي أسود مكتظ في الظلام.