كرموس: أغلب المواد الخلافية في “الدستور” تتعلق بشروط الترشح

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ” عادل كرموس “، إن المسائل الخلافية محل الجدل لا تتجاوز عدد أصابع اليد، وأن هناك مقترح ربما يكون مرضيا للطرفين وهو تأجيل البت في بعض المسائل للاستفتاء عليها أو إحالتها إلى القوانين الانتخابية.

وأضاف كرموس في تصريحات صحفية ، أن أغلب المواد الخلافية تتعلق بشروط الترشح.

وقال رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي “، أمس الثلاثاء، إنه لا زال بإمكان بلاده احتواء الصراع وذلك من خلال المصالحة والعدالة في توزيع الموارد وإدارتها.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء مع المندوبين الدائمين للجامعة العربية في مقرها بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب بيان للمجلس.

وأعرب المنفي عن تقدير ليبيا وإيمانها بأهمية “دور جامعة الدول العربية وقدرتها على المساهمة الفعلية في حث الأطراف الليبية على الالتزام و تنفيذ خارطة الطريق و قرارات مجلس الأمن ودعمها لكل ما من شأنه التسريع والدفع بمسار العملية السياسية“.