مشاغل الطلبة الليبيين بمصر محور لقاء الملحق الثقافي برئيس جامعة المنصورة

قام الملحق الثقافي والاكاديمي بالقاهرة أحمد حسين الفيتوري مرفوقا بالمستشار القانوني للملحقية طه مادي وبرئيس قسم الاشراف محمود العرفي، بزيارة جامعة المنصورة المصرية وذلك للوقوف على كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه الطلبة الليبيين في اطار مساعي الملحقية لتسهيل مرحلة الايفاد امام الطلبة الليبيين بالساحة المصرية.

وتم خلال الزيارة تسليم الجامعة كشفا بأسماء الموفدين المعنيين بالرسوم الدراسية الخاصة بالعام 21/22، أين طمأن الملحق رئاسة الجامعة بالسداد للعام 21/20 فور وصول التفويض الخاص بالرسوم والذي تسعى الملحقية بالتعجيل لإحالتها.

وكان في مراسم استقبال الملحق والوفد المرافق له رئيس جامعة المنصورة شريف خاطر ومدير إدارة الوافدين لجامعة المنصورة احمد العدل ولفيف من الموظفين التابعين لادارة الجامعة وادارة الوافدين.

وقدم الفيتوري لرئيس الجامعة المشاكل والعراقيل التي يعاني منها الموفدون بالجامعة واثنى على الجوانب الايجابية والعلاقات العميقة مع جامعة المنصورة على وجه الخصوص ودراسة سبل تطوير سبل التعاون بين الجامعات الليبية وجامعة المنصورة والتبادل العلمي، وقد رحب رئيس الجامعة بالملاحظات متعهدا بتذليل كافة العراقيل ومتابعة كافة المشاكل التي تم طرحها مع كافة الكليات.

وزار الملحق والوفد المرافق له بعد ذلك بزيارة عدد من الكليات منها كلية طب الاسنان، كلية الحقوق، كلية الاداب ثم توجهوا لنادي اعضاء هيئة التدريس بالجامعة للاجتماع بالعديد من الطلبة الموفدين والاستماع الى ملاحظاتهم فيما يخص طلباتهم واستفساراتهم بالملحقية او الجامعة على حد سواء.

وقد اكد الفيتوري على اهتمام الملحقية بما تم تقديمه من ملاحظات وسعيها الدائم لتسهيل كافة الاجراءات للموفدين بالجامعات بما يضمن سلاسة العملية التعليمية بالتعاون مع ادارة الملحقيات وفق توجيهات وتوصيات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.