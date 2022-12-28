اللجنة المركزية لمتابعة تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي تبحث ما أنجز بالخصوص في بلديتي البيضاء وطبرق

العنوان – البيضاء

بحثت اللجنة المركزية لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، ما أنجز من ملفات ببلدية البيضاء.

واستعرضت اللجنة خلال لقائها رئيس اللجنة الفرعية للمبادرة ببلدية البيضاء مطابقة الملفات مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري وصندوق تيسير الزواج، واعتماد اللجنة للنماذج.

وكانت الغرفة المركزية لمتابعة تنفيد المبادرة تابعت مع اللجان الفرعية طبرق- بئر الأشهب – القبة- درنة- مرسى دفنة- البردى ماتم تنفيذه في إطار تنفيد المبادرة.

وتطرق اللقاء إلى تحديد الصعوبات ووضع الحلول لها ، وتم تحديد التوصيات التي من شأنها المساهمة في انجاح المهمة مع الغرفة المركزية.