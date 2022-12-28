رافضًا الاحتجاز التعسفي..أحمد حمزة يعلن تأييده لعملية تبادل الأسرى

العنوان – طرابلس

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة تأييده لعملية تبادل الأسرى فيما بين أطراف النزاع السابق، بما يُسهم الإسراع بتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية.

وشدد حمزة في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” بضرورة الاحتكام لسيادة القانون والعدالة وضمان الالتزام بتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا والمتضررين.

وأبدى رئيس اللجنة، رفضه للأعتقال خارج إطار القانون والاحتجاز التعسفي وأوامر القبض الصادرة عن جهات وسلطة غير مخولة بإنفاذ القانون وإنما فقط أوامر النيابة العامة.

وطالب بالكشف عن السجون السرية والمحتجزين فيها، ومشروعية إجراءات احتجازهم داعيًا للكشف عن مصير المغيبين والمخطوفين والمخفيين قسرياً.

وكان الفريق عامر الجقم، باتقبال حفاوة كبيرة من قبل أهالي مدينة المرج لدى وصوله إلى منزله في منطقة العويلية شرقي المدينة.

وأعرب الجقم، في كلمة بثها تلفزيون المسار، عن ترحيبه باستقبال الأهالي، كما أعرب عن شكره للقيادة العامة والضباط والناس الخيرة، من أجل التوصل إلى حل مقابل إطلاق سراحه.

وحول ترقيته والمهمة الجديدة، قال الجقم، إنه “يسأل الله أن يوفقه رفقة ضباط السلاح الجوي في أداء مهامه على أكمل وجه”.

ونشرت إذاعة المرج المحلية صور للحظة استقبال الجقم من قبل أهالي المرج.

وأصدر، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، قرارًا بترقية الجقم من رتبة لواء إلى فريق، كما كلفه بمهمة معاون رئيس أركان القوات الجوية.

وكان المشير حفتر قد استقبل بحفاوة الفريق الجقم لدى وصوله إلى بنغازي، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق سراحه في عملية تبادل محتجزين بين الشرق والغرب.

ونشرت، القيادة العامة للقوات المسلحة، صور للحظة الاستقبال حيث ظهر الفريق عامر الجقم بكامل قيافته العسكري ومؤديًا للتحية العسكرية، للقائد العام للقوات المسلحة.