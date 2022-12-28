أبوجناح يتابع المشروعات الجارية والمستهدفة في الجنوب

تابع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، مساء أمس الثلاثاء، المشروعات الجارية والمستهدفة ببلديات المنطقة الجنوبية، وسير العمل في التعاقدات المستهدفة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الأجهزة التنفيذية، ووزراء المواصلات والتخطيط والرياضة والشباب والحكم المحلي، ورؤساء أجهزة الإسكان والمرافق ومشروعات المواصلات وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير إدارة العقود بديوان المحاسبة، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي بالديوان، وعدد من مديري الإدارات الفنية، وفق منشور عبر منصة حكومتنا التابعة للحكومة على «فيسبوك».

وخلال الاجتماع أكد رؤساء الأجهزة تنفيذهم نتائج اجتماعات رئيس الحكومة مع بلديات المنطقة الجنوبية، واستكمال الإجراءات التعاقدية لعدد من المشروعات الأساسية، وأهمها تنفيذ طريق أوباري غات ومشروع معالجة الصرف الصحي سبها.

وأكد أبوجناح ضرورة متابعة استكمال المشروعات الجارية، وتنفيذ الحزمة الجديدة من طرق زراعية، واستكمال مدارس ومستوصفات، والعمل علي تنفيذ خطة الحكومة في التوزيع العادل للمشروعات وشفافية الإجراءات.