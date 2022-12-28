الارصاد: طقس مستقر على اغلب المناطق.. وانخفاض للحرارة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 28/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز اليوم الاربعاء فإن الاجواء تشهد بقاء حالة الطقس مستقرة على اغلب مناطق ليبيا. ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (17–22)مْ، وتكون منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق الجنوب والمرتفعات الجبلية. واشار التقرير إلى احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية الممتدة من الخمس إلى سرت ومرتفعات الجبل الأخضر.

والله اعـــــــــــــــلم.

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