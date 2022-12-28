سهيل الغرياني: لدينا دورة لتعليم الليبيين التصوير الفوتغرافي

أعاد سهيل نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني ومدير قناة «التناصح»، نشر إعلان عن دورة في أساسيات التصوير الفوتغرافي ستقوم بتنظيمها والإشراف عليها إحدى المؤسسات التابعة لوالده المفتي المعزول الصادق الغرياني.

وجاء في الإعلان، الذي أعاد نشره سهيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “دورة: أساسيات التصوير الفوتوغرافي. لو أنت مصور هاوي أو مبتدىء وترغب بتنمية موهبتك، أو مجال عملك التصوير أو ترغب أن تتعلمه لتعمل مصور محترف وتعرف قواعد التصوير الفوتوغرافي، أو محتار فى نوع وموديل الكاميرا المراد شراءها”.

وتابع الإعلان “هذه الدورة ستساعدك فى التعرف على هذا المجال، والتمييز بين أنواع الكاميرات والموديلات المختلفة لتحديد أحتياجك. مدة الدورة: 5 أيام، بداية من الأحد 1 يناير إلى الخميس 5 يناير 2023م بقاعة عمر المختار – مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب”.