بحث استكمال إجراءات إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام في طرابلس

طرابلس- ليبيا (بانا) – ناقش نائب رئيس هيئة رصد المحتوى الإعلامي، منير القعود أمس الاثنين في طرابلس ،استكمال إجراءات إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام الذي سيكون إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية، مع الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي. وكان مجلس وزراء الإعلام العرب اعتمد في دورته الـ […]

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