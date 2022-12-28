وزير اقتصاد الدبيبة يدعم “تظاهرة صنع في ليبيا” في النيجر

أعلن اتحاد الصناعة الليبية عن إطلاق تظاهرة صنع في ليبيا في الدورة الثانية بالعاصمة النيجرية نيامي خلال الفترة من 6 حتى 11 مارس 2023.

وأشار حساب حكومة الوحدة المؤقتة على فيسبوك، في بيان، إلى أن تلك التظاهرة تأتي بدعم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، وتنظيم اتحاد الصناعة الليبية ورعاية مجموعة وهيبة القابضة.

وأوضح البيان، أن “تظاهرة صنع في ليبيا تهدف إلى الترويج والتعريف بالمنتجات الليبية في السوق النيجيرية والأفريقية، ومعرفة العلامات التجارية الليبية إقليمياً ودوليا كذلك زيادة العلاقات التجارية وتنمية صادرات المنتجات والسلع الليبية إلى أفريقيا”.