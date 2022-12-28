طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا اليوم الأربعاء 

طرابلس 28 ديسمبر 2022 ( وال ) – يسجل مركز الأرصاد الجوية لهذا اليوم الأربعاء طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا.

– المنطقة من راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة :-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق من الخمس إلى سرت والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (19- 22) .

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد :-

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (17- 21)مْ.

– الجفرة-سبها- غـات – غدامس – الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة تتراوح مابين (19- 22)مْ

– الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (18-20)مْ. (وال _ طرابلس)

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