ليبيا.. ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة بقوة السلاح في بنغازي

ضبط مركز شرطة القوارشة في مدينة بنغازي تشكيلاً عصابياً يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح.

وتورط التشكيل العصابي في سرقة عدد كبير من المنازل، وأيضا في واقعة خطف مواطن وسرقة أغراضه قبل إلقائه على قارعة الطريق.

وحسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء، تلقى المركز شكوى من مواطن بشأن تعرضه للخطف على يد مسلحين ملثمين، سرقا منه هاتفه المحمول، وألف دينار، قبل أن يتركاه يذهب.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تم التوصل إلى معلومات بشأن أحد المطلوبين، حيث اتضح أنه يعمل في مطعم بمنطقة سوق الحوت، وتم إيقافه.

واعترف المتهم بالواقعة السابقة، وأيضاً بسرقة سبعة منازل في منطقة القوارشة والحي الجامعي رفقة شريكه والذي تم ضبطه، ونقل إلى المركز، وأقر هناك بما نسب إليه، ثم أحيلا إلى النيابة العامة.