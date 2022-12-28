بوقعيقيص: المصالحة الأهلية تنطلق عفية بهية بعكس “الوطنية”

قالت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إنه “في حين تتعثر المصالحة الوطنية الرسمية في سرابيلها وتضيع منها البوصلة في سراديب ذات البين تنطلق المصالحة الأهلية عفية بهية ويعود بالأمس عدد من المحتجزين لبيوتهم آمنين”.

وأضافت بوقعيقص، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “منذ أيام وبرعاية إيطالية رفرفت حمامة السلام بين الفرقاء في الجنوب”.

وعقبت؛ “أي خيبة أمل كبيرة في المؤسسات التي أنشأتها خارطة جنيف والتي عجز ولاة تنفيذها أن يكونوا في مستوى الأوراق ولو حق بالنزر اليسير”.

وختمت موضحة أن “العيب لم يكن في الخارطة التي لم تغفل عن الشاردة والواردة”، مردفة “حي الله الرجال الفاعلين وبارك لهم وفيهم”.