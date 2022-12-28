الأرصاد الجوية ترد على الأخبار المتداولة عن قدوم موجة برد قوية من إيطاليا

نفى مدير مكتب الإعلام في المركز الوطني للأرصاد الجوية محي الدين علي الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قدوم موجة برد قوية من إيطاليا خلال أيام.

وأوضح علي في تصريح للأحرار أن إيطاليا تشهد هذه الأيام مرتفعا جويا مما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أنها لا تشهد انخفاضا في درجات الطقس.

وأفاد علي باستقرار درجات الحرارة طيلة الأيام القادمة على أغلب مناطق البلاد، مع انخفاضها قليلا أثناء الليل، وخاصة في المناطق الجبلية والمرتفعة.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي في ليبيا، قد نشرت أخبارا تفيد بقدوم موجة برد من إيطاليا إلى ليبيا مصحوبة بالثلوج.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار