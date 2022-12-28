افتتاح المؤتمر الدولي الأول لأمراض الدم والأمراض النادرة

افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة، رمضان أبوجناح، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لأمراض الدم والأمراض النادرة تحت شعار “أثر المسح الوليدى بين الحاضر والمستقبل”.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بهذه الأمراض وطريقة الكشف المبكر عنه لتجنب مضعفاته عبر تقنيات حديثة وبناء على دراسات وأبحاث أجرتها وزارة الصحة بالخصوص.

وأكد أبوجناح في مستهل المؤتمر دعمه لعقد مثل هكذا مؤتمرات لما لها من أهمية، مؤكدا أيضا عمل الوزارة وأجهزتها وإدارتها كافة على خدمة المواطن.