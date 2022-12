بحث وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” مع مديري أمن المدن الغربية الأوضاع الأمنية داخل المنطقة الغربية والمشاكل التي تواجه سير العملية الأمنية بهذه المديريات.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع بمدراء أمن المدن الغربية ورؤساء مراكز الشرطة ورؤساء التحقيق التابعة لها.

وأكد الطرابلسي خلال الاجتماع أن خطة عمل وزارة الداخلية ستشمل كافة المديريات على مستوى ليبيا بهدف تحقيق الأمن وتفعيل هذه المديريات ومراكز الشرطة والأقسام التابعة لها بالوجه المطلوب لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.

وقال الوزير إن العمل الفعلي قد بدأ في دعم مديريات الأمن بتوفير الاحتياجات، مشيراً إلى أن العمل مستمر في تنفيذ الخطة والبدء في المرحلة الثانية منها.

وأوضح الطرابلسي أن الدعم سيشمل كافة مديريات الأمن ومراكز الشرطة باعتبارها القاعدة الأساسية لأي عمل أمني يحتاجه المواطن، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لوضع الخطط الأمنية الكفيلة للمحافظة على الأمن.

كما شدد الوزير على ضرورة التعاون الأمني المشترك والتنسيق مع الأجهزة والإدارات التابعة للوزارة والأجهزة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان بما يضمن تعزيز وبسط الامن والاستقرار داخل المناطق الغربية.

المصدر: وزارة الداخلية

The post الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية على طاولة الطرابلسي ومديري الأمن appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار