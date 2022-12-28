اتحاد الصناعة يعلن تنظيم معرض “صنع في ليبيا” في العاصمة النيجرية مارس المقبل

أعلن اتحاد الصناعة الليبي تنظيم الدورة الثانية من معرض “صنع في ليبيا” في العاصمة النيجرية نيامي، خلال الفترة من السادس إلى 11 مارس المقبل.

وأكد محمد الحويج، خلال فعالية بقاعة عمر المختار في أرض معرض طرابلس الدولي، أمس الثلاثاء، أهمية إقامة هذه المعارض بالنسبة لتجارة العبور، والاستفادة من ليبيا كبوابة أفريقيا للتجارة، مما يساعد على تنشيط قطاعات الصناعة والاستثمار بين ليبيا وأفريقيا.

وحسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع فيسبوك، أشار الحويج إلى أن الوزارة ستعمل على تسهيل الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية للمعرض، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وتصدير المنتجات المحلية لدول الجوار.

ويهدف معرض “صنع في ليبيا” إلى الترويج والتعريف بالمنتجات الليبية في السوق النيجرية والأفريقية، ومعرفة العلامات التجارية الليبية إقليميا ودولياً، كذلك زيادة العلاقات التجارية وتنمية صادرات المنتجات والسلع اللبيبة إلى القارة.

وحضر الفعالية وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية، ومندوبون عن وزارة الخارجية، ومصلحة الجمارك، ولجنة التحليل والمطابقة للمنتجات الغذائية والدوائية للشركات المشاركة في المعرض، وسفارة النيجر لدى ليبيا، ومدير عام معرض طرابلس، وعدد من رجال الأعمال والمهتمين.