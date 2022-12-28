زكي: داعمون لكل مساعي تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء للشعب الليبي

جدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي دعم الأخيرة لكل مساعي تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء للشعب الليبي.

وبحسب تصريحات صحفية لزكي نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، أعرب المسؤول العربي عن أمله في أن يكون هناك تجاوب من الفرقاء الليبيين مع هذه المساعي والجهود، لتحقيق جمع شمل الليبيين، فالكل يعمل من أجل استعادة ليبيا ووحدة الإدارة والقيادة فيها ومنع الازدواجية.

وأضاف زكي: إن هذه الأهداف النبيلة يسعى لتحقيقها المجتمع الدولي والمجلس الرئاسي من خلال تحركاتهما.