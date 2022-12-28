المصراتي: أبوعجيلة في وحشة البرد والغربة والمنقوش تنعم بعطلة الميلاد في نيويورك

علق الكاتب الصحفي محمود المصراتي، على قرار تأجيل جلسة مثول المواطن أبوعجيلة مسعود مجددًا أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن إلى 25 يناير القادم بناءً على طلب الدفاع لحين الإطلاع على أوراق القضية.

وقال المصراتي؛ في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، “شهر جديد في الحبس الإنفرادي لأبوعجيلة مسعود في وحشة البرد والغربة”.

وتابع؛ “بينما تنعم نجمة بعطلة الميلاد مع بناتها في نيويورك -في إشارة لنجلاء المنقوش وزيرة خارجية الدبيبة-. و يغدق حميد والملونان وليد وإبراهيم الدولارات على الغانيات وصناع المحتوى”.

وأوضح المصراتي أنه “سقط المتاع من مشارق الأرض ومغاربها. ولكن لاعتاب عليهم ، فمن يهن يسهل عليه الهوان”.