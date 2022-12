المنفي: ليبيا قادرة على احتواء الصراع فيها من خلال المصالحة الوطنية الشاملة

ليبيا – شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في اجتماع المندوبين الدائمين للدول في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور أمينها العام أحمد أبو الغيط.

ووفقًا لمتابعات صحيفة المرصد، فقد شدد المنفي خلال كلمته أمام المجتمعين على قدرة ليبيا على احتواء الصراع فيها من خلال مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال، مؤكدًا دفع الرئاسي لعمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة ونتائجه.

وأضاف المنفي: إن هذه النتائج تمثلت في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتنسيق الجهود والترتيبات لانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وربط أواصر الوطن وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي.

وثمن المنفي دور جامعة الدول العربية وقدرتها على المساهمة الفعلية في حث الأطراف الليبية على الالتزام وتنفيذ خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن الدولي وقراراتها بالخصوص، ودعمها لكل ما من شأنه التسريع والدفع بمسار العملية السياسية في ليبيا.

وقال المنفي: “نشهد خطوات متسارعة ببلدي من خلال المصالحة الوطنية الشاملة التي يشرف عليها المجلس الرئاسي للانطلاقة نحو المستقبل، فتحقيق هذا ودعوة جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية للانخراط فيه من الأولويات التي يؤمن بها المجلس إيمانًا كاملًا، فهي الأساس المتين لمعالجة الأوضاع في ليبيا”.

وتطرق المنفي لأهمية الدعم العربي والإفريقي والدولي للمجلس الرئاسي للدفع بملف المصالحة للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة منه، وهو ما تم لمسه من كافة الأطراف الليبية من توافق كبير في مسارات المصالحة الوطنية، ما شجع المجلس على طرح مبادرته الأخيرة لجمع رئاستي مجلسي النواب والدول الاستشاري.

ولفت المنفي إلى قدرة الشعب الليبي برغم ما يعانيه من تحديات على احتواء الصراع من خلال المصالحة الوطنية الشاملة وضمان العدالة في توزيع العوائد وإدارتها بما يحقق العدالة والرخاء في كل ربوع الوطن والوصول إلى الانتخابات فى أقرب الآجال.

