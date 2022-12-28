من الكفرة.. باشاغا: حكومتي تمتلك الشرعية الليبية

وعد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، حكماء وأعيان وأعضاء المجلس البلدي الكفرة بتقديم الدعم اللازم للبلدية ومناطق الجنوب كافة حال توافر الإمكانات اللازمة.

واعتبر باشاغا في كلمته التي نشرها المكتب الإعلامي للحكومة مساء الثلاثاء، أن حكومته تمثل الشرعية الليبية مقابل الشرعية الدولية التي تمثلها حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد اعتزازه بمدينة الكفرة كونها تمثل رمزاً للجهاد والانصهار والاندماج الوطني وهي رمز تاريخي كبير للتصدي للعدوان والاحتلال الإيطالي، مشيراً إلى أهميتها ومناطق الجنوب الغربي لكافة الليبيين لأنها أمن قومي.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تمييز الكفرة ومناطق الجنوب الغربي لأنها مدن الرباط الأمامي والثغور ومكامن الثورات والطبيعة الصعبة.

ولفت إلى أهمية تشجيع الليبيين على الاستثمار والاستيطان فيها عبر تقديم الخدمات وإيجاد الحلول للمختنقات التي يعاني منها سكان هذه المناطق، متابعاً: “نحن نريد أن تصبح الكفرة منطقة حرة وعبور اقتصادي.. ونسعى إلى تمكين البلدين من تسيير خدماتها وصيانة الطرق المؤدية لها، والتي تسبب تهالكها في مشاكل كبيرة تفاقمت مع استمرار الانقسام السياسي وإهدار إمكانيات الدولة”.

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ولفت رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى أن صيانة الطرق في الجنوب مكلفة جدا، لكنه أكد عزم حكومته على تنفيذها.

ونبه باشاغا إلى خطورة الوضع في الجنوب، قائلاً: على الليبيين عموما وليس على أهالي الكفرة فقط. لأن ثروات الليبيين كلها في الجنوب والنظرة السابقة غير جيدة.

ونوه باشاغا بأن حكومته ستبدأ بمعالجة المختنقات عبر عدة إجراءات بطريقة علمية بعد دراستها مع مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن بلدية الكفرة تعتبر المنطقة صاحبة الدرجة العليا في تحقيق الأمن في ليبيا.

واختتم حديثه بالقول: “فيه خلاف سياسي مع حكومة أخرى شرعيتها دولية لكن نحن نمثل الشرعية الليبية ونحن ولي الأمر لأنه تمت مبايعتنا. وأعتقد أن الشرعية الليبية أقوى من الشرعية الدولية”.