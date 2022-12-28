البيوضي: الدبيبة مستعد لنقل جثامين المجاهدين ضد الاحتلال إذا ستضمن له البقاء في السلطة

أكد المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مستعد لنقل رُفَاة المجاهدين الشهداء الذين قاوموا الاحتلال الأجنبي، إذا كانت تلك الجثامين هي وسيلته للبقاء في السلطة.

وقال البيوض، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الطافش (الخائن والعميل) في مأزق كبير ويبحث عن إسناد من أي دولة فاعلة ليستمر في السلطة التنفيذية”.

وأضاف “ينفذ حاليا أكبر عملية مقاولات وبيع بالمجان لليبيا وما يمكن الاستفادة منه، ولن يتردد لحظة في تسليم عبدالله السنوسي بل هو مستعد لنقل رُفَاة المجاهدين الشهداء (المتورطين) في مقاومة الاحتلال الأجنبي، وتلك الجثامين هي وسيلته للبقاء في السلطة”.

وتابع “ناهيك عن الوعود الإقتصادية والاستثمارات الترويجية التي يقدمها وفي كل المجالات من أجل دعمه وإسناده ، والأكثر من ذلك بأن المفاوضات لا يقودها الطافش وحده بل كل تنظيم الاقربين”.