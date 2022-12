وزير خارجية إيطاليا: ليبيا إستراتيجية بالنسبة لنا وسأزورها في حال تحقق هذا الشرط

ليبيا – وصف “أنطونيو تاياني” نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي ليبيا بالإستراتيجية بالنسبة لإيطاليا لأسباب عديدة.

“تاياني” أوضح في مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة “لاستامبا” الإيطالية تابعتها صحيفة المرصد أنه دعا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لزيارة روما، مؤكدًا مشاطرته آمال الأخير في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قريبًا لتجاوز الأزمة في ليبيا.

وفي معرض رده على سؤال مفاده تخطيطه أو رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” لزيارة ليبيا، أكد “تاياني” أن الزيارة ستتم إلا أنه اشترط وجود مسار واضح يقود إلى الانتخابات، مبينًا أن وقف روما لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيون يتطلب وجود حكومة ليبية.

