رانيا الخوجة: تم إجراء 300 عملية زراعة قرنية بمدينتي طرابلس وبنغازي

أكدت مديرة مستشفى العيون بطرابلس ورئيس هيئة زراعة القرنية رانيا الخوجة، أنه “تم إجراء 300 عملية زراعة قرنية إلى الآن، بين زراعة قرنية كاملة وزراعة قرنية طبقية في مدينتي طرابلس وبنغازي”.

وقالت الخوجة، في تصريح صحفي، إنه “اليوم بدأنا بإجراء عمليات زراعة القرنية بمدينة طبرق في مركز طبرق الطبي وستستمر زيارتنا حتى يوم الجمعة”.

وأشارت إلى أن “عدد العمليات المستهدف إجراؤها بطبرق 20 عملية، ويتم اختيار الحالات بحسب الأهمية، والأولوية عادة تكون لصغار السن ولمن يبصرون بعين واحدة”.

وختمت موضحة أنه “سيكون لدينا في الفترة القادمة زيارات للمنطقتين الوسطى والجنوبية”.