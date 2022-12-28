تم الإفراج عن أكثر من مليون و650 ألف مرتب وفق الجدول الموحد

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 1,650,000 مرتب وفق الجدول الموحد.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”في يونيو 2021 أقر العمل بقانون جدول المرتبات الموحد”.

وأوضح أنه في أغسطس 2021 تم إعداد جدول مرتبات موحد للموظفين بالدولة، وفي يونيو 2022 تم إصدار قرار العمل بمقترح القانون إلى حين إصداره.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه في ديسمبر 2022 تم الإفراج عن 1,650,000 مرتب وفق الجدول الموحد”.

وأضاف الدبيبة :”أن الجدول الموحد رفع الحد الأدنى للمرتبات بنسبة 40%، وعند حدها الأعلى بنسبة 66%”.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن جدول المرتبات الموحد ينظم مرتبات 2.300.000 موظف.