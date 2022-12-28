البركي: الخطاب الديني والإعلامي أحد أهم مفاتيح حل الأزمة الليبية

دعا المرشح البرلماني، عبد الرحيم البركي، إلى توجيه الخطاب الإعلامي والديني نحو جمع الفرقاء الليبيين.

وقال البركي في تغريدة عبر “تويتر”، إن “الحوار والتقارب بين الليبيين على مختلف المستويات أمر مهم في تسوية الملفات المختلف حولها، وفرصة آكدة لبناء الثقة لأجل المضي نحو تجفيف منابع الضخ الخارجي، والقدرة على صياغة ميثاق وطني يحفظ الحقوق، ويبين الواجبات، ويحدد خطوات استعادة سيادة الوطن، واستكمال وإنجاز استحقاقاته”.

وأضاف أن “أحد أهم مفاتيح الحل للأزمة الليبية يكمن في توجيه الخطاب الديني والإعلامي نحو حاجة جميع الفرقاء الليبيين لبعضهم في تجاوز محطات النزاع والاقتتال، والعناد والتخوين، والتجريم، وأن الضخ الخارجي والتماهي معه داخليا نكبة تاريخية، وجهل مركب بحقيقة ما نحن فيه من ضياع جماعي”.