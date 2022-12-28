ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 December, 2022

افتتح نائب رئيس حكومة الوحدة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لأمراض الدم والأمراض النادرة في طرابلس، وذلك تحت شعار “أثر المسح الوليدي بين الحاضر والمستقبل”.

وانطلقت الفعاليات أمس الثلاثاء، وتستمر اليوم الأربعاء، حيث يهدف المؤتمر إلى التعريف بهذه الأمراض، وطريقة كشفها مبكرا؛ لتجنب مضاعفاتها عبر تقنيات حديثة، وبناء على دراسات وأبحاث أجرتها وزارة الصحة بالخصوص.

وأكد أبوجناح في مستهل المؤتمر، دعمه لهذه المؤتمرات لأهميتها، مؤكدا أيضا عمل الوزارة وأجهزتها وإدارتها كافة على خدمة المواطن

وحضر المؤتمر وكيلا الوزارة لشؤون المستشفيات وشؤون المراكز الطبية، إضافة إلى عدد من الأطباء والمهتمين، ومشاركة عربية ودولية تحت رعاية مكتب المنسق العام للمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بالوزارة.