إيطاليا تستقبل 113 مهاجراً قادمين من ليبيا على متن “أوشن فايكينغ”

وافقت إيطاليا على تأمين ميناء للسفينة “أوشن فايكينغ” الإنسانية التابعة لمنظمة إس أو إس المتوسط لإنزال الأشخاص الـ113 الذين جرى إنقاذهم في المتوسط بين ليبيا وإيطاليا خلال أول عملية للسفينة منذ رسوها في فرنسا الشهر الماضي.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية الثلاثاء، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أن السفينة متوجهة إلى مرفأ رافينا (شمال شرق إيطاليا) الذي حددته السلطات الإيطالية كميناء آمن منددة بالرحلة الطويلة التي تستلزم أربعة أيام للوصول إليه.

وأنقذ المهاجرون في المياه الدولية التابعة لمنطقة البحث والإغاثة المالطية القريبة من ليبيا، بحسب المصدر.

وقالت المنظمة غير الحكومية: “بينما نتجه شمالًا نخشى ألا يُجرى إنقاذ أشخاص آخرين يواجهون مخاطر في البحر” وذلك رغم ارتياحها إلى وجود الناجين على متن أوشن فايكينغ.

وبين المهاجرين الذين جرت عملية إنقاذهم 23 امرأة بعضهن حوامل و30 قاصراً غير مرافقين وثلاثة رضع أصغرهم ولد قبل ثلاثة أسابيع.

ومنتصف نوفمبر رست” أوشن فايكينغ” في تولون جنوب شرق فرنسا مع 230 مهاجراً جرى إنقاذهم بين ليبيا وإيطاليا، بعد ثلاثة أسابيع من البحث عن ميناء آمن وتوتر دبلوماسي بين روما وباريس.

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ووافقت الحكومة الفرنسية وافقت على استقبال السفينة استثنائياً بعد أن رفضت إيطاليا ذلك، مما سبب توترا دبلوماسيا بين البلدين.