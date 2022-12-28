الفريق التميمي: القوات المسلحة كانت وستظل صمام الأمان في حماية المواطنين

أجرى مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي، ومدير إدارة الحسابات العسكرية الفريق عطية الشريف زيارة لجهاز مشروع النهر الصناعي وكان في استقبالهم رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية بالجهاز ولفيف من المهندسين.

من جانبه قدم رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي ناصر بوبطينة شرحاً وافياً على أهمية دور مشروع النهر الصناعي في توفير الإمداد المائي للبلاد وعلى أهم المشاكل والعراقيل التي واجهتها منظومات المشروع خلال العقد الماضي، وكيف استطاع مستخدمي الجهاز اجتياز مرحلة الخطر دون المساس بضمان استمرار التدفق المائي.

وأكد مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي أن القوات المسلحة العربية الليبية كانت وستظل صمام الأمان في حماية المواطنين ومقدرات البلاد والنهر الصناعي يعتبر مشروع حيوي واستراتيجي ومن واجبنا حمايته وتأمينه والمساس به مساس بالأمن القومي المائي.

ومن جانبه قدم مدير إدارة المشروعات عرضاً مرئياً لأهم وأبرز المشاكل التي تعرضت لها منظومات المشروع مع التأكيد على ضرورة استمرار توفير الأمن وحماية المشروع.

في نهاية الزيارة أشاد رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي ناصر بوبطينة بدور القوات المسلحة خلال العام الجاري في تأمين مواقع ومكونات المشروع مما ترتب عليه زيادة الإنتاجية المائية والوصول لأكثر من (2) مليون متر مكعب من المياه يومياً بالإضافة إلى انخفاض معدلات الاعتداءات مقارنة بالأعوام السابقة وهذا كله بفضل الله أولاً وبفضل القوات المسلحة والجهات الأمنية والشرطية.