عبد العزيز: أنغام فنانة لها ثقلها.. والغرياني لن يسمح بمهاجمة حفل وليد اللافي 

أكد محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أن المفتي المعزول الصادق الغرياني لن يسمح بمهاجمة حفل وليد اللافي عبر قناة التناصح”.

وقال «عبد العزيز» في تصريح صحفي، إن “ملتقى الإعلام الذي نظمه وليد اللافي لا يجعلنا ننسى أنه كان في مقدمة المعركة الإعلامية في فبراير”. بحسب وصفه.

وتابع؛ أن “وليد اللافي قام بأمور وطنية لا يمكن نكرانها، ولعل أبرزها الهجوم على قناة النبأ بـ«الآر بي جي» وسط طرابلس”.

وأردف عبد العزيز، ” تريدوني بعد ذلك أخرج لأسب وليد، لن يحدث ذلك أبدًا، فنحن لا نعمل بما يطلبه المشاهدون”.

وأشار إلى أن “أغاني المطربة أنغام حققت أكثر من 40 مليون مشاهدة، وهذا أمر يجب أن نتوقف عنه”.

وأوضح أنه “سواء أنغام أو صابر الرباعي كلهم فنانين لهم ثقلهم، لكن لا ينبغي أن يصل الكلام لطعن في الشرف”.