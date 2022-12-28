ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 December, 2022

وصف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، خلال زيارته بلدية الكفرة، إطلاق سراح الفريق طيار عامر الجقم، بكونها خطوة صحيحة نحو المصالحة.

وأكد باشاغا في كلمة له، على ضرورة التصدى لكل أنواع التمييز الذي تتعرض له الكفرة، ومناطق الجنوب الغربي لأنها مدن الرباط الأمامي والثغور ومكامن الثورات والطبيعة الصعبة، محذرا من خطورة الوضع في الجنوب، وصيانة الطرق هناك مُكلفة جدًا، لكن الحكومة تتعهد بتنفيذها.

كما دعا باشاغا كل الليبيين لضرورة الاستثمار والاستيطان في الجنوب، عبر تقديم الخدمات وإيجاد الحلول للمختنقات التي يعاني منها سكان هذه المناطق، مشيرا إلى أن حكومته تسعى تمكين الكفرة وبلدياتها من تسيير خدماتها وصيانة الطرق المؤدية لها، والتي تسبب تهالكها في مشاكل كبيرة تفاقمت مع استمرار الانقسام السياسي وإهدار إمكانيات الدولة.

وقال باشاغا ” الكفرة رمز تاريخي كبير للتصدي للعدوان والاحتلال الإيطالي، ورمز للجهاد، والانصهار والاندماج الوطني، ونريد أن تصبح منطقة حرة وعبور اقتصادي”.