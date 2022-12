الرعيض: الخميس موعد توقيع ثلاثة عقود متعلقة بتنفيذ الطرق والجسور مع شركات تونسية

ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض إن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة عقد سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري مع اتحاد غرف التجارة والصناعة التونسي، لبحث آفاق التعاون والشراكة ببعض المشاريع.

الرعيض أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن الوفد التونسي يضم 25 شركة مقاولات وكبار رجال الأعمال في عدة مجالات.

وكشف أن الخميس القادم سيكون موعدًا لإعلان ما تم التوصل إليه من خلال هذه اللقاءات، كما سيتم التوقيع على ثلاثة عقود تتعلق بتنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالطرق والجسور، بالشراكة مع الشركات الليبية.

