الرئيس الصيني: نرغب في توطيد وتعميق علاقات الصداقة والتعاون مع ليبيا

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رغبة بلاده في العمل على توطيد وتعميق علاقات الصداقة والتعاون مع ليبيا، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك في رسالة خطية تلقاها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، ألقى المنفي كلمة أمام اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بالقاهرة، قال فيها إن ليبيا شهدت خطوات متسارعة في المصالحة الوطنية الشاملة التي يشرف عليها المجلس الرئاسي.

وتحدث عن المقاربة التي طرحها المجلس الرئاسي أخيرا، قائلا إنها تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة، وكذلك مع البعثة الأممية لمعالجة النقاط الخلافية العالقة للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية.