اللافي يؤكد لممثلي جمعية  أسر شهداء بركان الغضب أهمية مشروع المصالحة الوطنية

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أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، لممثلي جمعية أسر شهداء بركان الغضب أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

واستعرض اللافي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي بالخصوص من أجل استقرار ليبيا.

وأوضح النائب تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها لضمان نجاح مشروع المصالحة الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع له الليبيين.

ورحب ممثلي الجمعية بمشروع المصالحة الوطنية الذي يقود ليبيا إلى الاستقرار، مؤكدين دعمهم له، والمساهمة في نجاحه.

وطالبوا بضرورة اهتمام الجهات ذات العلاقة بأسر وأهالي الشهداء والجرحى من المدنيين لضمان حقوقهم، واستكمال علاجهم بالداخل والخارج.