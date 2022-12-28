مديرية بنغازي: القبض على شخص يوزع المخدرات بسيارته

ألقى أفراد مركز شرطة البركة في مدينة بنغازي القبض على شخص يمتهن الاتجار في مخدر الحشيش والحبوب المخدرة.

وذكرت مديرية أمن بنغازي على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أن المركز تلقى معلومات حول نشاط المتهم، وأنه ينتقل من مكان إلى آخر على متن سيارته ويستخدمها في نشاطه.

واستهدف رجال التحريات المتهم، وأوقفوه بعد كمين محكم متلبسا بالمخدرات، وهو في حالة سكر ظاهر، وفق البيان.

وأضاف البيان: “جرى عرض المتهم على المركز الصحي ابن زهر لإثبات تناوله الخمور، ثم أودع في الحجز القانوني للمركز، وأحيل إلى النيابة العامة”.