حراك شباب جالو يمهل الوطنية للنفط 72 ساعة لتحقيق مطالبهم في الحصول على تعيينات

العنوان – جالو

أمهل حراك شباب مدينة جالو المؤسسة الوطنية للنفط 72 ساعة بتنفيذ مطالبهم في الحصول على تعيينات وإلا سيتم التصعيد.

واستنكر الحراك في بيانه الذي ألقي الإثنين، من أمام حقل أبو الطفل جنوب مدينة جالو، ما تفعله المؤسسة الوطنية للنفط من إقصاء وتهميش متعمد لشباب بلدية جالو.

وأعلن حراك شباب مدينة جالو رفضهم لكثرة الوعود الزائفة، خصوصًا مع ظهور قرارات تعيين جديدة بين فترة وأخرى وحرمان شباب مدينة جالو منها.

وأكد الحراك أنه تم تشكيل لجنة تفاوض من شباب الحراك، لافتًا إلى أن الممثل الشرعي الوحيد للحراك هم هذه اللجنة التي تم تشكيلها وإعطاءها الثقة.

يشار إلى أن حراك شباب جالو يضم خريجين من المؤهلات العلمية والتخصصات النفطية والمعاهد العليا والمتوسطة والمتحصلين عليها منذ سنوات عديدة والمسجلين في منظومة الباحثين عن العمل في مكتب العمل و التأهيل جالو.