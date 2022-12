خلال جولة تفقدية للمدينة.. باشاآغا: الحكومة بصدد إصدار قرار إنشاء المنطقة الحرة الكفرة

ليبيا – اجرى رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان ونائبه والوزراء رفقة عضوي مجلس النواب سعيد امغيب وعبد السلام شوها جولة تفقدية بمدينة الكفرة، شملت المطار والمستشفى العام وعددًا من المرافق الخدمية والمناطق والأحياء بالمدينة، حيث تم الإطلاع على المختنقات والاحتياجات العاجلة التي يُمكن توفيرها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

باشاآغا ونائبه والوزراء أشادو بالموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مدينة الكفرة والمجاور لعدد من دول الجوار والتاريخ المشرّف للمدينة التي كانت مركزًا للجهاد والمجاهدين.

وأكد باشاآغا على أهمية النظر في مطالب مدينة الكفرة وضرورة تلبيتها وتوفير كافة احتياجات البلدية، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية تولي اهتماما خاص بهذه المنطقة المهمة.

وشدد على أن الحكومة بصدد إصدار قرار إنشاء المنطقة الحرة الكفرة.

وبدوره أكد نائب رئيس الوزراء علي القطراني خلال الاجتماع على أهمية بلدية الكفرة وما حولها واهمية موقعها الاستراتيجي، لافتًا إلى أن لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية التي يتراسها تولي اهتمامًا خاص لبلدية الكفرة والبلديات المجاورة لها من حيث توفير الإمكانيات لقطاعاتها الخدمية المهمة.

