وزير الداخليـة بالحكومة الليبية المكلفة يتفقد الأوضاع الأمنية ببلدية الجفرة

وصل وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة، اللواء عصام أبوزريبة، صباح اليوم الأربعاء، إلى بلدية الجفرة رفقة وَزير الأشغال العامة، المُهندس نصر شرح البال، وعدد من القيادات الأمنية بالوزارة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن وزير الداخلية افتتح خلال الزيارة مركز شرطة ودان التَابع لِمُديريِّة أمن الجفـرة.

كما التقى مع حكماء وأعيان وأهلي المنطقة، للاستماع إلى طلباتهم والاطلاع على الأوضاع الأمنية بالمدينة خاصة بعد الانتهاء من تجديد مركز الشرطة.

ورحب أهالي المدينة بالوزير، وأثنوا على اهتمامه بِمشاكلهم والعمل على تقديم الحلول السريعة لها.

وقال المكتب الإعلامي إن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي وزير الداخليـة وخطة الوَزارة للارتقاء بِالمؤسسة الأمنية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسيادة البلاد.

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