ليبيا الان

وزير الداخليـة بالحكومة الليبية المكلفة يتفقد الأوضاع الأمنية ببلدية الجفرة

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

وصل وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة، اللواء عصام أبوزريبة، صباح اليوم الأربعاء، إلى بلدية الجفرة رفقة وَزير الأشغال العامة، المُهندس نصر شرح البال، وعدد من القيادات الأمنية بالوزارة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن وزير الداخلية افتتح خلال الزيارة مركز شرطة ودان التَابع لِمُديريِّة أمن الجفـرة.

كما التقى مع حكماء وأعيان وأهلي المنطقة، للاستماع إلى طلباتهم والاطلاع على الأوضاع الأمنية بالمدينة خاصة بعد الانتهاء من تجديد مركز الشرطة.

ورحب أهالي المدينة بالوزير، وأثنوا على اهتمامه بِمشاكلهم والعمل على تقديم الحلول السريعة لها.

وقال المكتب الإعلامي إن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي وزير الداخليـة وخطة الوَزارة للارتقاء بِالمؤسسة الأمنية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسيادة البلاد.

 

Trending

علاقات خارجية مهتزة وتسليم ليبيين.. دبلوماسية ليبيا في 2022
Trending

اجتماع موسع في طرابلس لمتابعة الإنفاق الحكومي وإجراءات الإفصاح والشفافية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك