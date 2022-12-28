لعبة “تشارلي”مجددًا..تشكيل غرفة مشتركة لمكافحة الظواهر السلبية داخل المدارس في بنغازي

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع المنطقة الشرقية اللواء جمال العمامي، تشكيل غرفة مشتركة وخط ساخن لمكافحة الظواهر السلبية داخل المدارس في مدينة بنغازي.

وقال العمامي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الأربعاء، إن مواطنًا حضر إلى مقر الإدارة العامة وتقدم بشكوى رسمية مفادها تردي الوضع النفسي والصحي لأبنه، بعد مشاركته باللعب رفقة زملائه بالمدرسة لعبة “تشارلي” الشهيرة التي تؤثر على الحالة النفسية لكل الأطفال والمراهقين المشاركين بها، وبل وأدت إلى حالات وفاة انتحاراً.

وأوضح، أن الطفل لعب داخل حمام المدرسة بعد قيامه وزملائه بطلاسم اللعبة باستخدام دماء والطقوس الخاصة باللعبة، مشيراً إلى أن الطفل تردت حالتة النفسية وعدم نومه بالليل ومشاهدتة كوابيس بشكل مستمر في حال استطاع النوم، ولم يتعافى حتى هذه اللحظة.

وأضاف مدير الإدارة، أنه من أجل المصلحة العامة وللسيطرة على مثل هذه الظواهر ومنعها ومكافحتها داخل المؤسسات التعليمة تم إنشاء غرفة مكافحة الظواهر السلبية.

وأفاد العمامي أن من أبرز أهدافها مكافحة الظواهر السلبية التي تستهدف الأطفال والمراهقين بالمدارس بمختلف أنواعها داخل المؤسسات التعليمة، ومنع انتشارها ومجابهتها من خلال توعية الطلاب وإرشادهم وتوعيتهم دينياً وأخلاقياً.

ودعا المعلمين والأهالي بالتقدم بالبلاغات إلى غرفة مكافحة الظواهر السلبية والهدامة داخل المؤسسات التعليمية على الخط الساخن ” 0940964000 “.

وأفاد مدير الإدارة أن الغرفة مشكلة من وزارة الداخلية ومكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي ومراقبة شؤون التربية والتعليم ومركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري.

يذكر أن لعبة تشارلي انتشرت في عدة دول، وأودت بحياة أطفال ومراهقين انتحاراً في عدة دول عربية خلال السنوات والأشهر الماضية.