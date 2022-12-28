شكشك يعرض على منظمة “الأربوساي” مراحل تطور ديوان المحاسبة بحضور الكبير

استقبل رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الإربعاء، نجيب القنطاوي الأمين العام لمنظمة الأربوساي، و المشرف العام للمنظمة فيصل ماني.

وحضر اللقاء السفير التونسي لدى ليبيا أسعد العجيلي، والنائب بمجلس النواب د. عبدالسلام نصية، زمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وعلى هامش الاستقبال تم تقديم عروض مرئية توضح مراحل تطور الديوان المؤسسي والرقابي، والتي شملت إعادة بناء الكادر الوظيفي وتطوير القدارات وتحسين منهجيات الرقابة، بالإضافة إلى التحول الرقمي بالديوان، وتسخير التقنيات الحديثة في العمل الرقابي.