الرئيس الصيني يؤكد للمنفي رغبة بلاده في توطيد العلاقة بين البلدين

العنوان – طرابلس

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رغبة بلاده في توطيد علاقة الصداقة والتعاون مع ليبيا.

وتلقى المنفي رسالة خطية من بينغ أبدى فيها رغبته في العمل على توطيد وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مطلع ديسمبر الجاري تطلع ليبيا إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية؛ لإعادة بناء الاقتصاد الليبي والبنى الأساسية في البلاد.

وأشاد المنفي في كلمته أمام القمة العربية – الصينية في الرياض بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ العام 2013، وانضمت إليها ليبيا في العام 2018، واعتبرها فرصة واعدة للتنمية المستدامة، وتطوير العلاقة الثنائية بين البلدين.