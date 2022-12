عميد بلدية غدامس: الجزائر فتحت 6 معابر مع تونس ولم تفتح معبرًا واحدًا مع ليبيا

ليبيا – قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع إن الأجهزة الأمنية عقدت اجتماعًا في طرابلس حول معبر الدبداب الحدودي مع الجزائر، ولم تُدعى له، ولم تصل نتائجه للبلدية.

المانع أضاف في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان: “رغم أننا لم نُدعَ للاجتماع والمعبر يتبعنا، إلا أننا نبارك كل خطوة تؤدي إلى إعادة افتتاحه”.

وأشار إلى أن الجزائر كانت اشترطت مبدئيًا بأن يقتصر العمل بالمعبر على التبادل التجاري فقط.

وأكد على أن الجزائر فتحت 6 معابر مع تونس، ولم تفتح معبرًا واحدًا مع ليبيا.

