رئيس ديوان المحاسبة الليبي يستقبل الأمين العام لمنظمة “أربوساي”

استقبل رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، اليوم الأربعاء، الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة “أربوساي”، نجيب القطاري، والمشرف العام للمنظمة، فيصل ماني، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للديوان إنه تم خلال اللقاء تقديم عروض مرئية توضح مراحل تطور الديوان المؤسسي والرقابي، والتي شملت إعادة بناء الكادر الوظيفي وتطوير القدرات وتحسين منهجيات الرقابة، بالإضافة إلى التحول الرقمي بالديوان، وتسخير التقنيات الحديثة في العمل الرقابي.

وحضر اللقاء السفير التونسي لدى ليبيا، أسعد العجيلي، والنائب بمجلس النواب، عبدالسلام نصية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وانتخب ديوان المحاسبة الليبي لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة “أربوساي” ضمن أربع أعضاء آخرين، إضافة إلى عضوية لجنة الرقابة على التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على تقنية المعلومات، خلال انعقاد الدورة الرابعة عشر للجمعية العمومية في شهر أكتوبر الماضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، وقع الأربعاء الماضي، مذكرة تفاهم مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية، نجيب القطاري، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، والقائم بأعمال السفارة الليبية بالوكالة، وقنصل ليبيا في تونس.

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وتضمنت الاتفاقية إمكانية الاستفادة من اختصاصات الجهازين، وتبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل الاتفاقية تقديم الاستشارات، وإقامة الندوات، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات، حول الموضوعات المهنية المعاصرة في الرقابة المالية ورقابة الالتزان ورقابة الأداء.

وتحوي الاتفاقية توظيف الخبرات المتبادلة في مجال التدريب وتبادل المعلومات، وإعداد أدلة العمل ودعم العمل الرقابي بمختلف مجالاته.

وثَمّن رئيس الديوان دور محكمة المحاسبات التونسية، ومساهمتها في العديد من المجالات ذات العلاقة بالعمل الرقابي، من خلال عضويتها بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.