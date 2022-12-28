بن شرادة ينفي التوافق مع النواب للسماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات

أخبارليبيا24- خاص

نفى عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، اليوم الأربعاء الأخبار لتي تفيد بتوافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على المواد الخلافية.

وأكد بن شرادة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأجتماعي حول السماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات، مع الإبقاء على المادة 99 التي تمنع من صدر عليه حكم بأي شكل من الأشكال من الترشح غير صحيحة.

وقال :”إن مادتي “ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية”، لا فالوقت الحالي ولا بالمستقبل أيضاً لا يمكن الوصول إلى توافق فيهما، لسبب واحد وهو أن المادتين تمسا المسار الأمني بشكل مباشر”.

وتابع عضو الأعلى للدولة :”أن ترشح العسكريين مثلاً البرلمان لا يستطيع الموافقة على إقصاء العسكريين، وفي المقابل الأعلى للدولة لا يستطيع السماح لهم بالترشح للانتخابات، ولأن هناك قوات على الأرض وهذة المادة الخلافية تمس هذة القوات بشكل مباشر، فلن يستطيع المجلسين أن يصلا إلى حل، وكذلك هو الحال لمزدوجي الجنسية”.

وأوضح بن شرادة، أن الحل في ليبيا سيكون في الذهاب الى حوار، وهذا ما يلمح به المجتمع الدولي الذهاب الى حوار سياسي ، وخاصة في بياناته الأخيرة التي تفيد بأنة حال عدم توافق مجلسي النواب والدولة الذهاب إلى جولة حوار جديدة وطريق بديل.

وأشار إلى أن من اربك المشهد الليبي هو المجتمع الدولي، مؤكداً أن مجلسي النواب والأعلى للدولة توصلا إلى حل شامل في فبراير الماضي، بما فيه المواد الخلافية، وإحالتهما إلى الاستفتاء كمشروع دستوري كامل، يحال إلى الإستفتاء وبخارطة طريق واضحة ولمدة سنة وأربعة أشهر، وتمت دسترة هذا الاتفاق.

واستطرد :”للأسف المجتمع الدولي الذي يتحدث عن العراقيل والمجلسين، هو من أفسد هذا الاتفاق، ووجد ضالته من الليبيين ممن لا يريد الاتفاق ولا الانتخابات ومن لا يريد بناء الدولة”.