عميد بلدية أوباري: نمر بأزمة وقود خانقة.. ولتر البنزين وصل إلى أكثر من 3 دنانير في السوق السوداء

ليبيا – قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو إن البلدية تمر بأزمة وقود خانقة، مشيرًا إلى أن لتر البنزين وصل إلى أكثر من ثلاثة دنانير في السوق السوداء.

ماتكو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أضاف أن تأخر وصول الوقود إلى المدينة لشهر كامل أدى إلى عودة أزمة الوقود بعد تراجعها في الفترة الماضية، داعيًا حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الوضع الإنساني في البلدية.

