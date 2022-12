دون كشف بنودها.. رئاسة البرلمان تدعو إلى عقد جلسة يوم الاثنين

دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة الاثنين القادم، وذلك في مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي.

هذا، واتفق رئيس مجلس النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري، على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية “حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية”، حسب بيان مشترك موقع باسميهما.

وجاء ذلك عقب إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية، الذي اعتبره شأنا دستوريا ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.

وفي رسالة وجهها إلى عقيلة صالح، أوضح المشري أن إجراء مجلس النواب يزعزع الثقة التي قال إنهم يحاولون بناءها بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، وفق تعبيره.

يشار إلى أن رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفقت، منذ أكتوبر الماضي خلال لقاء في المغرب، على مناقشة توحيد الحكومة والمناصب السيادية الخمسة.

