“الحويج” يبحث معالجة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركات الإندونيسية بليبيا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية، محمد الحويج، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الإندونيسية في ليبيا، ديدي أحمد، بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن اللقاء بحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركات الإندونيسية في العمل بدولة ليبيا وسبل معالجتها، وآلية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين وتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات ذات الاهتمام، وإقامة مصانع مشتركة لصيد الأسماك.

وطالب وزير الاقتصاد الجانب الإندونيسي بفتح القنصلية في مدينة بنغازي بأقرب وقت حتى تسهم في تسهيل حركة أصحاب الأعمال وإجراءات الشركات والمستثمرين من البلدين.

كما وجه الحويج، الدعوة الى وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا إلى زيارة ليبيا في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم فعاليات مشتركة تضم أصحاب الأعمال والشركات في كلا البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال الليبيين بجمهورية إندونيسيا والعمل على تسهيل حركة التنقل والإقامة والإجراءات المالية للشركات والمستثمرين، إضافة إلى إمكانية تنظيم معرض للصناعات والمنتجات الاندونيسية بدولة ليبيا ولقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال لطرح الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.

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