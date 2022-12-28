مكافحة ظاهرة الهجرة..الطرابلسي يناقش مع وفد من الداخلية الإيطالية التعاون المشترك

أخبارليبيا24

ناقش وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، اليوم الأربعاء، مع وفداً من وزارة الداخلية الإيطالية آفاق التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وإيطاليا.

وبحث الطرابلسي مع الوفد الإيطالي الذي ضم قائد عام الشرطة الإيطالية ومدير إدارة الهجرة وعدد من المسؤولين تبادل الرؤى والاستراتيجيات حول مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها ظاهرة تتعدى المستوى الوطني إلى الإقليمي والدولي.

وفي منتصف ديسبمر الجاري التقى الطرابلسي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو لبحث ملفي الأمن والهجرة غير الشرعية.

وتطرق الجانبان إلى تداعيات ملفي الأمن والهجرة غير الشرعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية.

وأشار الجانبان إلى مدى ارتباط هذين الملفين بالجريمة المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب على البلدين.